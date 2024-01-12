Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали? 15 января начнется наступление на Харьков. Об этом, как ужаленные, трубят западные СМИ.
Во время Великой Отечественной войны его брали пять (!) армий трех (!) фронтов
Комментарии
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Сергей Туренко
Его брать не нужно. Будет слишком много жертв среди наших военнослужащих. Нужно просто по опыту ВОВ его просто заблокировать. Да еще и кошмарить точечными ударами. Когда будет нечего жрать и чем воевать, сами выйдут с белым флагом.
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6 час.
ВТ
Василий Топчий
Согласен. Наступать надо на Полтаву. И заблокировать пути подвоза к Харькову.
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5 час.
Sergiy Che
Да ващет гораааааздо раньше папани Петра Великого эта земелька стала великоросской)) Ещё династией Романовых и не пахло, когда сия территория по результатам русско-литовской войны 1500—1503 годов, отошла московскому великому княжеству в правление Иоанна III Великого (мужа Софьи Палеолог с чего пошёл "третий Рим")) - дедульки будущего создателя царства Русского (московского)) Иоанна Грознаго!... При папане Петра I там собственно городишко Харькив строить почали...)))
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5 час.
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