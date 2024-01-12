Во время Великой Отечественной войны его брали пять (!) армий трех (!) фронтов

Сергей Туренко

Его брать не нужно. Будет слишком много жертв среди наших военнослужащих. Нужно просто по опыту ВОВ его просто заблокировать. Да еще и кошмарить точечными ударами. Когда будет нечего жрать и чем воевать, сами выйдут с белым флагом.