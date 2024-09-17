CNN: взгляды подозреваемого Раута могут отразиться на поддержке Украины в США

Взгляды подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Райана Уэсли Раута, связанные с Украиной, могут отразиться на помощи Киеву со стороны Вашингтона и стать аргументом для сторонников прекращения военной поддержки.
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