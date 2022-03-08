Статистика COVID-19

8 марта 2022 года в ЯНАО 493 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 130 970) 114 973 человека выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1016 человек) 374 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 36 пациентов в тяжелом состоянии, 9 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 24 новых […]8 марта 2022 года в ЯНАО 493 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 130 970) 114 973 человека выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1016 человек) 374 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 36 пациентов в тяжелом состоянии, 9 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 144) 469 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 119 826) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.