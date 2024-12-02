В Ноябрьске в ДТП пострадала 19-летняя девушка

На улице 40 лет Победы в Ноябрьске утром в понедельник, 2 декабря, столкнулись две легковушки. За помощью к медикам обратилась 19-летняя пассажирка одной из машин, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.
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