Кровавая Луна охотников: как пережить полнолуние в Тельце?Затмение28 октября мы сможем наблюдать одно из самых зрелищных (и довольно-таки тревожащих) астрономических событий не только этой осени, но и всего этого года: полнолуние в Тельце – так называемую Кровавую Луну или Охотничье полнолуние.