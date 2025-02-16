Рядовой Сергей Паукин из Тулуна погиб на СВО

17 февраля Тулун простится с рядовым Сергеем Паукиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Заключив контракт с Минобороны, он проявил мужество и самоотверженность, за что посмертно представлен к ордену Мужества, сообщили в администрации грода.