Рядовой Сергей Паукин из Тулуна погиб на СВО

17 февраля Тулун простится с рядовым Сергеем Паукиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Заключив контракт с Минобороны, он проявил мужество и самоотверженность, за что посмертно представлен к ордену Мужества, сообщили в администрации грода.
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