Reposted (ВПША «Высота» имени военного лётчика Кузина А.Я.): #впша_высотаСегодня ВПША «Высота» имени военного лётчика Кузина А.
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Reposted (ВПША «Высота» имени военного лётчика Кузина А.Я.): #впша_высотаСегодня ВПША «Высота» имени военного лётчика Кузина А.