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Соболенко о поражении от Самсоновой: «Физически не была готова показать максимум, но все равно довольна боевым настроем»

– Очень тяжелый матч. Она играла невероятно. К сожалению, физически я не была готова показать максимум, но я все равно довольна тем уровнем, на котором играла.

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