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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экман-Ларссон о переходе в «Торонто»: «Стараюсь прислушиваться к интуиции. Решение было непростым, но думаю, что это хороший вариант»

33-летний шведский защитник подписал в это межсезонье четырехлетний контракт с канадским клубом. В прошедшем сезоне Экман-Ларссон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

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