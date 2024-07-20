Экман-Ларссон о переходе в «Торонто»: «Стараюсь прислушиваться к интуиции. Решение было непростым, но думаю, что это хороший вариант»

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33-летний шведский защитник подписал в это межсезонье четырехлетний контракт с канадским клубом. В прошедшем сезоне Экман-Ларссон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».