В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам

По словам депутата Миронова, данная сфера криминализируется и развивается коррупцияПредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства.
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