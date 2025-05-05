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В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам

В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам

По словам депутата Миронова, данная сфера криминализируется и развивается коррупцияПредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства.

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