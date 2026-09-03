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Девочка внезапно стала задыхаться: новый выпуск «Историй из скорой» в соцсетях

Девочка внезапно стала задыхаться: новый выпуск «Историй из скорой» в соцсетях

В соцсетях телеканала «Доктор» появился новый выпуск рубрики «Истории из скорой». Фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор» Владлена Березовская рассказала о случае пятилетней девочки, которой после перенесенной простуды стало резко плохо.

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