Девочка внезапно стала задыхаться: новый выпуск «Историй из скорой» в соцсетях

В соцсетях телеканала «Доктор» появился новый выпуск рубрики «Истории из скорой». Фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор» Владлена Березовская рассказала о случае пятилетней девочки, которой после перенесенной простуды стало резко плохо.