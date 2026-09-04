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Конденсатоотводчик — принцип работы и виды

Конденсатоотводчик — принцип работы и виды

Водяной пар является одним из наиболее эффективных теплоносителей. Однако у него есть существенный недостаток — во время технологического процесса пар охлаждается и переходит в жидкое состояние, образуется конденсат.

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