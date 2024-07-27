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Царьград

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Релокантам начали блокировать загранпаспорта. Ждём очереди из "звёзд"-предателей за гражданством Молдовы?

Релокантам начали блокировать загранпаспорта. Ждём очереди из "звёзд"-предателей за гражданством Молдовы?

Сбежавшим из России релокантам-либералам начали блокировать загранпаспорта. Самое время для очередей из "звёзд"-предателей за гражданством Молдовы во главе со Смольяниновым* и Паниным*?Лето 2024 года перестаёт быть томным для особо отличившихся "звёздных" релокантов-русофобов.

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ГД
Галина Друзина
Всех инноагентов лишить всех паспортов и гражданства и запрет посещать Россию.
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