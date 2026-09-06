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Джику о поражении «Спартака»: «Мы были не готовы к тому, что «Динамо» будет играть агрессивно»

Джику о поражении «Спартака»: «Мы были не готовы к тому, что «Динамо» будет играть агрессивно»

Защитник «Спартака» Александер Джику прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ (1:2).

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