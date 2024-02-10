Яхта с названием «Я счастливчик»: как Зеленский плюнул в лицо украинцам чередой роскошных покупок

Пока американская помощь застопорилась, заткнуть украинскую финансовую дыру пытаются европейцы. ЕС на прошлой неделе выделил 50 миллиардов евро Киеву, размазав эти деньги на четыре года — треть от потребностей режима.
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