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Царьград

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Финансовый университет выявил схему сбора данных у школьников

Финансовый университет выявил схему сбора данных у школьников

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал о мошеннических схемах на сайтах ГДЗ. Аферисты собирают личные данные школьников для последующего обмана, а также создают фиктивные интернет-магазины с целью выманивания денег.

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