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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куртуа, вероятно, выйдет в старте «Реала» на финал ЛЧ против «Боруссии»

Как пишет Relevo, все в «Реале», включая Андрея Лунина, признают, что Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому в клубе считают, что Тибо нельзя оставлять на скамейке, когда он готов играть.

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