В Дубае завершился фестиваль российского кино, который проходил с 19 по 21 декабря. Мероприятие посетили более 500 человек, зрителям представили пять картин, включая семейную комедию «Чебурашка» и художественный фильм «Вызов», сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии