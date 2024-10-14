Британский легкоатлет Робби Фицгиббон умер в возрасте 28 лет

Британский легкоатлет Робби Фицгиббон скончался в возрасте 28 лет. Об этом пишет Sky News со ссылкой на клуб «Брайтон Феникс», который представлял спортсмен.
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