ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жена подкармливает птиц салом, что я готовлю для себя, и не видит в этом ничего такого

Не понимаю я тех, кто говорит, что люди травоядные. Они вообще пробовали пережить хоть одну зиму в нашем климате и без мяса? Скорее всего, даже и не пытались! Все эти вегетарианцы-проповедники живут себе припеваючи на побережьях теплых морей, едят круглогодично фрукты и овощи.

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Комментарии
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Наталия
Тут надо ее поблагодарить, что она собачью еду дома не готовит из вашего сала, кашу например с салом, и каждый день с кастрюлей не ходит на улицу их кормить
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3 час.

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