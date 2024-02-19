Жена подкармливает птиц салом, что я готовлю для себя, и не видит в этом ничего такого

Не понимаю я тех, кто говорит, что люди травоядные. Они вообще пробовали пережить хоть одну зиму в нашем климате и без мяса? Скорее всего, даже и не пытались! Все эти вегетарианцы-проповедники живут себе припеваючи на побережьях теплых морей, едят круглогодично фрукты и овощи.
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