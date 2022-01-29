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Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на ковид, 19 из них – члены сборных

Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на коронавирус. 19 из них – члены сборных, еще 10 – лица, связанные с проведением Олимпиады.

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