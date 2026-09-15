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SPLETNIK

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Анна Пересильд с однокурсниками появилась на кадрах с занятий в МШК

Анна Пересильд с однокурсниками появилась на кадрах с занятий в МШК

17-летняя Анна Пересильд, которая в этом году окончила школу экстерном, с однокурсниками появилась на кадрах с занятий в МШК на курсе Дарьи Мороз.

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