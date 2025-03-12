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Царьград

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На какую дату назначили убийство Зеленского?

На какую дату назначили убийство Зеленского?

Как говорил один покойник, "я слишком много знал". Эти примерные слова цитаты из советского фильма "Бриллиантовая рука" наверняка очень часто прокручивает в своей голове просроченный президент Украины Владимир Зеленский.

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