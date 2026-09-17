SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

«Не самая красивая игра, но я горжусь парнями». Шварц — после разгромной победы «Динамо» над «Ростовом»

«Не самая красивая игра, но я горжусь парнями». Шварц — после разгромной победы «Динамо» над «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал выездную победу над «Ростовом» (3:0) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым