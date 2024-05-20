Серфинг посреди пустыни: в Саудовской Аравии показали, как возводят крупнейший на Ближнем Востоке аквапарк

Рендер аквапарка «Акварабия» (Aquaribia) / © WhiteWater Новый аквапарк, площадью 250 тысяч квадратных метров, строительство которого планируется завершить в 2025 году, включает восемь отдельных зон, предлагающих 22 вида развлечений от водных горок и дайвинга до серфинг посреди пустыне.