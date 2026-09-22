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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» выплатил Леви 27 млн фунтов за увольнение в сентябре 2025-го

Дэниэл Леви получил существенную компенсацию при уходе из руководства «Тоттенхэма». Как сообщает The Athletic, за расставание в сентябре 2025 года клуб выплатил председателю правления 27 млн фунтов.

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