Плату за ремонт предложили выделить в отдельный платеж

Законопроект о выделении платы за текущий ремонт в отдельную строку квитанций разрабатывается в Госдуме, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев 7 января, передает РИА Новости.
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