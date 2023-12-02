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Травмирующие воспоминания обрабатываются мозгом иначе

Травмирующие воспоминания обрабатываются мозгом иначе

Такие периоды жизни чаще активируют извилину, отвечающую за самоанализ.Мозг обрабатывает травмирующие воспоминания иначе, чем остальные виды воспоминаний согласно исследованию, проведенному американскими учеными.

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