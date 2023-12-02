Травмирующие воспоминания обрабатываются мозгом иначе

Такие периоды жизни чаще активируют извилину, отвечающую за самоанализ.Мозг обрабатывает травмирующие воспоминания иначе, чем остальные виды воспоминаний согласно исследованию, проведенному американскими учеными.
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