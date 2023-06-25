Медвежий угол

37 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шумилина
    Они нас гнали со своих республик,а сами поперлись за нами в Россию,я вообще против их присутствия здесь.Всю жизнь сид..."Мигранты наносят...
  • Татьяна Романова
    Прецедент есть, теперь можно формировать колонны мигрантов и стройными рядами nah hause в Таджикистан, Узбекистан, Аз..."Мигранты наносят...
  • Sergey Ivanov
    Ах, какая неожиданность! Кто бы мог подумать! И такое вероломство от наших БРАТЬЕВ! А у меня возникают 2 вопроса: -Чт..."Мигранты наносят...

Мой мягкий, цивилизованный ответ УкроПитекам...

Мой мягкий, цивилизованный ответ УкроПитекам...

УкроДебилизм Фото к статье   Отвернуться от Русского Мира в 1991 г. и брать подписку с призывников воевать с РФ – это явно Дебилизм… Начинать готовится к войне против России, накачивать Страну оружием – это хохляцкий дебилизм… Скакать всем УкроСтадом и кричать : «Москаляку на гиляку!!!» - это типичный ШизоКретинизм…     Надеть на голову Кастрюлю – это кретинизм, шизофрения, хохлизм… Считать , что древние Укры выкопали Чёрное Море -это УкроКретинизм…     Не выполнять Минские соглашения – это дебилизм УкроПравителей… Признать гитлеровскую подстилку - Бандеру своим Героем - это нацикоУкроДебилизм… Кричать фашисткие лозунги типа «Слава Украини!» - это уподобляться УкроБандеровцам … Ходить с Фашисткой символикой в факельных шествиях - это обычный УкроДебилоФашизм…     Организовать Майдан и поставить у власти незаконную УкроХунту  во главесКлоуном– не дебилизм ли это?! Сжечь своих людей в Доме Профсоюзов – это фашистский дебилизм… Запретить Русский Язык - это Геноцид населения, явно Дебилизм…     Продавать свой Чернозём и отдать свои земли Байдену и Ко для добычи сланцевого газа варварским методом, который уничтожает территорию – это Экономический Укропский дебилизм… Бомбить свой Луганск штурмовиками – это военный укроДебилизм… Начать АТО против своих же украинцев – это АвакоХохлоДебилизм…     Отдать своих ВСУшников  под опыты в американские БиоЛаборатории может только полный УкроПитек.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх