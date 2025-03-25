Госдума предложила упростить возвращение репатриантов в Россию

В Госдуму вносят законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.РИА Новости сообщают, что автором инициативы стал первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.