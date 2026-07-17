ПСБ снизил ставки по ипотеке

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912, ID a-18340F7NfYUJCUneVdSxy4nUm ПСБ улучшил условия ипотечного кредитования, снизив ставки на 0,4 процентных пункта по классической программе «Вторичный рынок», военной ипотеке и программам рефинансирования.
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