В бундестаге подняли резонный вопрос о присутствии немецких военных на Украине

От Шольца потребовали объяснить присутствие военных ФРГ на территории УкраиныРанее в Business Insider появилась информация, что на протяжении нескольких месяцев на Украине находились немецкие военные, в задачи которых входило обучение украинцев, проведение консультаций с местным правительством и координация поставок оружия.