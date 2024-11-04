Татьяна Монтян: Сроки за хранение дров и штрафы за сбор грибов и ягод: власти Украины продолжают закручивать гайки

Сразу несколько интересных законодательных новшеств вводятся в Украине. Так, Верховная Рада утвердила изменения в Уголовный кодекс, согласно которому за незаконное хранение дров без документов будет грозить административная, а то и уголовная ответственность: в случае, если стоимость дров будет превышать 30 тысяч гривен, и владелец не сможет показать документы, подтверждающие их происхождение, то ему грозит, на минуточку, от 5 до 7 лет лишения свободы.
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