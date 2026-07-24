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Джермейн Дефо покинул пост главного тренера английского клуба спустя четыре месяца после назначения

Джермейн Дефо покинул пост главного тренера английского клуба спустя четыре месяца после назначения

Известный в прошлом нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дефо завершил работу в должности главного тренера «Уокинга», сообщается на официальном сайте клуба пятой лиги.

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