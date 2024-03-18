Херш о том, что Валиевой дали 4 года: «Мне кажется, дело в том, насколько все устали от российского допинга. И получилась показательная порка»

– Что вас больше всего удивило в вердикте СAS по Валиевой? – Срок наказания. Если Камила была «защищенным лицом», то есть в силу возраста могла не до конца осознавать, что с ней происходило, то логично было бы рассчитывать на некое снисхождение со стороны судейской панели.