Пример Трампа заразителен: теннисные звёзды посчитали себя обделенными финансово и потребовали больше призовых

Теннисисты из топ-20 рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) потребовали увеличение призовых на турнирах Большого шлема.
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