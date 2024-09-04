Алаудинов: в Курской области ведется решающий бой СВО

Как заявил в интервью ТАСС командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, атака ВСУ на приграничные районы Курской области — это решающий бой в ходе спецоперации, который может стать одним из этапов завершения СВО.