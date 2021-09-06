56orb

179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Это автомобиль у того у кого надо автомобиль.Вакцинированный с...
  • Владимир Шумаков
    Вот и выходит что в нашей стране заботятся больше о собаках чем о пенсионерахПо 12,5 тыс. рубл...
  • Ольга
    Редко о Дегтяреве пишут. Но даже по этим сообщениям, создается впечатление, что человек работает, для людей. Дай то Б...Дегтярев: к 2023 ...

Девочка в оренбургском селе сломала себе кости, упав с дерева

Девочка в оренбургском селе сломала себе кости, упав с дерева

Пострадавшей 11 лет, она учится в школе. В ходе проверки со стороны полиции установлено, что она упала с дерева и при ударе о землю получила серьезные повреждения - перелом лучевой кости со смещением и травматический вывих правого предплечья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх