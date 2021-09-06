Девочка в оренбургском селе сломала себе кости, упав с дерева

Пострадавшей 11 лет, она учится в школе. В ходе проверки со стороны полиции установлено, что она упала с дерева и при ударе о землю получила серьезные повреждения - перелом лучевой кости со смещением и травматический вывих правого предплечья.
Пострадавшей 11 лет, она учится в школе. В ходе проверки со стороны полиции установлено, что она упала с дерева и при ударе о землю получила серьезные повреждения - перелом лучевой кости со смещением и травматический вывих правого предплечья.
Свежие комментарии