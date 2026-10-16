The President of the United States, Donald Trump, has questioned the expediency of further military assistance to Ukraine due to the total corruption of the Kiev regime.
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