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Полки с комплексами "Ярс" осваивают новые районы патрулирования

Полки с комплексами "Ярс" осваивают новые районы патрулирования

Скриншот видео Полки с подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс" осваивают новые районы боевого патрулирования в ходе учений, в которых принимают участие свыше 3 тысяч военных, сообщили 28 марта в Минобороны России.

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