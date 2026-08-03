Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

Сказочный богатырь на волоске: 77-летний Вячеслав Воскресенский борется за жизнь под ИВЛ

Сказочный богатырь на волоске: 77-летний Вячеслав Воскресенский борется за жизнь под ИВЛ

Актер Воскресенский остается на ИВЛ в тяжелом состоянии Состояние заслуженного артиста, известного по главной роли в советской сказке «Финист – Ясный Сокол», по-прежнему оценивается медиками как критическое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии