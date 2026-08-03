Сказочный богатырь на волоске: 77-летний Вячеслав Воскресенский борется за жизнь под ИВЛ

Актер Воскресенский остается на ИВЛ в тяжелом состоянии Состояние заслуженного артиста, известного по главной роли в советской сказке «Финист – Ясный Сокол», по-прежнему оценивается медиками как критическое.
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