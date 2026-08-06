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Царьград

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Атака ВСУ на Крым: налёты на полуостров. В сёлах нет воды, проблемы с электричеством, ситуация с топливом

Атака ВСУ на Крым: налёты на полуостров. В сёлах нет воды, проблемы с электричеством, ситуация с топливом

Украинские боевики запускают беспилотные летательные аппараты самолётного типа по регионам России. "Налёты" регулярно в последнее время осуществляются на Республику Крым, а также акватории Чёрного, Азовского морей.

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