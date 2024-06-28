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Агент Миранчука: «Когда исполнится негласный договор между «Аталантой» и Лешей, он уйдет. Может, в «Ман Сити». Речь идет о прямой покупке»

Агент Миранчука: «Когда исполнится негласный договор между «Аталантой» и Лешей, он уйдет. Может, в «Ман Сити». Речь идет о прямой покупке»

Сообщалось, что 28-летний россиянин может перейти в один из итальянских клубов на правах аренды. Среди претендентов на игрока упоминаются «Кальяри» и «Дженоа».

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