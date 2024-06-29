Губернатор Текслер поздравил челябинских офицеров боевой авиации с выпуском. Фото

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с окончанием учебы офицеров боевого управления авиацией филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии» (ВУНЦ ВВС «ВВА») имени Н.
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