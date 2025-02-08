Трампу рассказали правду о реальных запасах полезных ископаемых на Украине

На территории Украины есть некоторые запасы полезных ископаемых, но не в том количестве, чтобы стать сырьевой базой, а редкоземельных металлов, которые намерен разрабатывать президент США Дональд Трамп, на территории страны нет.
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