В Японии растет контрабанда золота

Резкий рост случаев контрабанды золота отмечает таможня Японии в условиях роста цен на драгоценный металл и восстановления потока иностранных туристов после пандемии COVID-19, сообщает 9 февраля деловое агентство Kyodo News.
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