Современное искусство: Как в России появились знаменитые яйца Фаберже, и Какие секреты хранит это странное искусство

Яйца Фаберже – изысканные и высоко ценимые сокровища в мире антиквариата. Эти необычные произведения искусства, созданные Домом Фаберже под руководством знаменитого ювелира Петера Карла Фаберже, известны своим замысловатым дизайном, тонким мастерством и историческим значением.
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