Мужчину сбили насмерть на трассе Алматы-Бишкек

ДТП со смертельным исходом произошло в Жамбылском районе Алматинской области. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 1 декабря водитель Toyota Alphard, следуя на 57 километре автодороги Алматы-Бишкек, наехал на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте.