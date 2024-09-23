В Дагестане открыли крупнейший в регионе завод полимерных труб В Сулейман-Стальском районе Дагестана открылся новый современный завод по производству полимерных труб.
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В Дагестане открыли крупнейший в регионе завод полимерных труб В Сулейман-Стальском районе Дагестана открылся новый современный завод по производству полимерных труб.
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