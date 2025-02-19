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Царьград

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Индекс Мосбиржи показывает рост: обновленные данные торговли на утро

Индекс Мосбиржи показывает рост: обновленные данные торговли на утро

На утренней сессии Московской биржи индекс Мосбиржи (IMOEX2) продемонстрировал рост на 0,11%, достигнув 3 179,66 пункта.

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